Eestlased lõid ERC auhinnalaua puhtaks, 17-aastase tulevikulootuse edasine hooaeg lahtine

«Lihtsat ei olnud siin midagi. See oli kõva pingutus algusest peale, mis on mulle just arengu mõttes väga hea. See kiirus, mis Patrickul ja Joosepil oli, see oli muljetavaldav. Polnud kohta, kus oleksin saanud [hoogu] maha lasta. Aga sõidu osas on kindlasti palju arenguruumi, kus saada paremaks. Sellised lihtsad kohad, kus saaks rohkem kiirust läbi kanda, ei tulnud välja. Aga üldpilt on okei,» võttis Jürgenson oma võistluse kokku.