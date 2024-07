Vaata, millised maailmarekordid ootavad juba aastakümneid uut omanikku ja kes võiksid olla nende ohustajad

Naiste seitsmevõistlus

Maailmarekord kuulub 1988. aastast 7291 silmaga USA sportlase Jackie Joyner-Kersee nimele. Praegu on tase naiste seitsmevõistluses selline, et viimase viie aasta jooksul ei ole mitte keegi suutnud ületada isegi 7000 punkti piiri, mistõttu maailmarekord lähiajal tõenäoliselt ohus ei ole. Kõige lähemale sellele on jõudnud Suurbritannia mitmevõistleja Katarina Johnson-Thompson (6981) ning ameeriklanna Anna Hall (6988). Hooaja edetabelit juhib Belgia sportlane Nafissatou Thiam 6848 punktiga.

Meeste vasaraheide

Maailmarekordiomanikuks on 1986. aastal 86.74 heitnud ukrainlane Juri Sedõhh. Selle rekordi suurimaks ohustajaks võiks pidada viimastel hooaegadel jõudsalt arenenud Kanada sportlast Ethan Katzbergi, kes on tänavu viinud isikliku rekordi 84.38-ni. Ühtlasi hoiab ta liidripositsiooni hooaja edetabelis.

Meeste kaugushüpe

Meeste kõrgushüpe

Maailmarekord 2.45 kuulub 1993. aastast Kuuba sportlase Javier Sotomayori nimele. Viimase viie aasta jooksul on sellele tulemusele kõige lähemale jõudnud Venemaa sportlane Danil Lõssenko, kes ületas eelmisel aastal kõrguse 2.38. Potentsiaalselt võiks seda rekordit väga hea õnnestumise korral rünnata ka itaallane Gianmarco Tamberi, kelle isiklik rekord on 2.39.

Meeste 20 km käimine

Maailmarekordiomanik sellel alal on 1994. aastast Mehhiko sportlane Bernardo Segura (1:17.25,6). Tippmargi kõige suuremaks potentsiaalseks ohustajaks võib ehk pidada aasta-aastalt arenenud Brasiilia atleeti Caio Bonfimi. Ta on sel hooajal isikliku rekordi viinud 1:19.52,1ni, samas kui teised sportlased pole viimase viie aasta jooksul tulemust alla 1:20 kirja saanud.

Meeste kolmikhüpe

Maailmarekord 18.29 kuulub 1995. aastast britt Jonathan Edwardsile. On täiesti võimalik, et sellest tulemusest suudab juba sellel hooajal enamat hispaanlane Jordan Díaz, kes on tänavu hüpanud 18.18. Üle 18 meetri on tänavu hüpanud ka portugallane Pedro Pichardo, kes sai Roomas peetud EMil tulemuse 18.04.