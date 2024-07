Rally Estonia peakorraldaja vaatab juba järgmise aasta MM-etapi poole

«Loomulikult oleks tore olla kogu aeg WRCs,» ütles Aava DirtFishile. «Ka ERCs sõitmisel on eelised, see annab meile võimaluse uuendada ja arendada seda, mida me WRCs teeme ilma suure surveta.

See vähendab ka valitsuse rahalist koormust, et investeerida igal aastal WRC etappi. Minu jaoks oleks ideaalne lahendus, kui me teeksime kaks aastat WRCs, siis ühe aasta ERCs ja jätkaksime sel viisil rotatsiooni.»

«See on suurepärane uudis, et Saudi Araabia on sõlminud lepingu kümneks aastaks. See toob ainult rohkem investeeringuid ja rohkem huvi meistrivõistluste vastu. Sama kehtib ka USA või Kanada tuleku kohta. Kui me saaksime need kohad, siis puutuks rohkem inimesi selle spordialaga kokku ja võib-olla toob see uusi võistkondi.»