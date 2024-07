Hyundai täitis Neuville'i soovi

Neuville avaldas soovi olla rohkem aega roolis pärast seda, kui tema punktide edu Toyota sõitja Elfyn Evansi ees vähenes peale eelmisel nädalal peetud Poola rallilt 18 punktilt 15 punktile. Varem on belglane pidanud kiireid kruusarallisid raskeks, kuid eelmisel aastal tegi ta seda tüüpi teedel märkimisväärse arengu, mida ilmestasid teised kohad Eestis ja Soomes.

Neuville alustas Poolas rajal esimesena ja nägi palju vaeva mootoriuuendustega. Selle tulemusena saavutas ta kokkuvõttes neljanda koha, kogudes 14 punkti. «Tulime siia mootoriuuendustega ja ma ei tundnud end sellega algusest peale mugavalt, nii et kaotasin natuke aega. Ja ma puhastasin teed. Põhimõtteliselt said paljud asjad kokku,» rääkis Neuville.

Kuna testimine on piiratud 21 päevaga tootja kohta aastas, otsib Neuville võimalusi rohkemateks võimalusteks rooli taga. Rahvusvahelise autoliidu FIA seatud testimislimiit on mõeldud kulude kärpimiseks, kuid meeskonnad on piirangutest mööda hiilinud, osaledes rahvuslikel rallidel väljaspool WRC kalendrit.