Endine F1 maailmameister: Perez tuleks vallandada

Endine maailmameister Button usub, et Red Bull peaks Sergio Perezi vallandama, kui sõitja oma sooritust kohe ei paranda, teatas USA meedia Fox Sports.

«See on suur probleem,» ütles Button. «Oli õnnetu nädalavahetus, kuid mingil määral muidugi ei vedanud ka.»

Button peab suureks probleemiks seda, et McLaren võttis Briti GP-lt Red Bullist üheksa punkti rohkem. Perez jäi punktideta, meeskonnakaaslane Max Verstappen lõpetas teisena.

Buttoni sõnul peaks Red Bull Perezi suhtes otsuse langetama peagi. «Nad ei saa lasta sellel igavesti kesta. Arvan, et kui ta järgmisel võistlusel jälle punktideta jääb, tuleks ta autost välja tõsta ning keegi teine ​​tema asemele panna,» rääkis endine maailmameister.

«See ei ole juhi jaoks meeldiv tunne. See on kohutav, kuid meeskondlik meistritiitel on oluline asi,» lisas ta.