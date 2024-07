Evenepoel kritiseeris Vingegaardi taktikat Tour de France'il

«Kahju, et Jonas meiega kaasa ei tulnud, võistlus oleks võinud sellega lõppeda. See on nende taktika, me ei saa midagi teha. Nad mängivad sellist mängu ja me peame sellega leppima, aga see oli imelik. Me olime esikolmikus ja edumaa oli umbes 40 sekundit. Kui oleksime jätkanud ja liidrigrupiga liitunud, oleks see saatuslikuks saanud,» rääkis belglane.