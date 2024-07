Parim rünnak parima kaitse vastu, igav Inglismaa ja lõbus Holland

Nende lootus on purustatud varem või hiljem. Praeguse peatreeneri Gareth Southgate’i ajal võib selgelt öelda, et hiljem. 2018. aasta MMil jõuti poolfinaali, 2021. aasta EMil finaali, nüüd – ikka kolmeaastase vahega – jälle vähemalt poolfinaali. Vahepeale jäi 2022. aasta MMi veerandfinaal.

Niisugust stabiilsust pole sel perioodil näidanud ükski teine riik. Aga nii Southgate kui ka Inglismaa koondis saavad kodumaiselt meedialt, nii et tolmab. See on pragmaatilise jalgpalli võlu ja valu. Kes tahab tulemust, peab moka maas hoidma, sest seda on Southgate ja Co. teinud.