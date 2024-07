Endine WRC-tiimipealik vastuolulisest punktisüsteemist: vähemalt on see rallit aidanud

Capito oli Volkswageni ninamees vahemikus 2012 – 2016, mil Saksamaa autotootja domineeris WRC sarja täielikud ja lõi platsi puhtaks nii sõitjate – aitäh Sébastien Ogier – kui ka tootjate arvestuses.

2016. aasta keskel lahkus sakslane aga F1-manu, kui liitus McLareniga, kelle ridades töötas 2022. aasta lõpuni. Ent vahet pole, mis sarjast jutt, Capito avaldas alati valjuhäälselt oma arvamust.

Näiteks WRCs nõudis ta pikalt, et sarja promootor teeks midagi, et viimasele võistluspäevale mingigi mõte leida. Kui aga vastavad kõnelused ummikusse jooksid, andis ta sõitjatele käsu katselõpu intervjuusid mitte anda.

Nõnda on Capito ideaalne inimene, kelle arvamust küsida uue, vastuolulise punktisüsteemi kohta, mille tulemusena lüüakse lõviosa ralli punktidest lukku laupäeva õhtul ja pühapäeval algab sõit uute, väiksemate silmade peale.

WRC-sarja punktisüsteem Sel hooajal jagatakse WRC-sarjas punkte varasemast keerulisema süsteemi järgi. Esimesed punktid teenivad sõitjad laupäevaõhtuse paremusjärjestuse põhjal. Siis jagatakse punkte kümnele paremale ning seda järgnevalt: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1. Teine osa punktidest jagatakse Super Sunday ehk puhtalt pühapäevase päeva eest. Seal premeeritakse seitset paremat: 7-6-5-4-3-2-1. Traditsiooniline punktikatse – põhimõttega 5-4-3-2-1 – jäetakse samamoodi alles, mis tähendab, et maksimaalselt on igalt MM-rallilt võimalik jätkuvalt teenida 30 punkti.

49-aastane sakslane mõtles veidi DirtFishi küsimuse peale, misjärel vastas: «Vähemalt juhtub nüüd midagigi. Eks tehnilised regulatsioonid ole samuti [alates 2016. aastast] päris palju muutunud, kuid ka sportliku poole pealt oli selleks juba aeg.

Ma ei oska öelda, kas asjad liiguvad õiges suunas, sest tavainimeste jaoks on [pühapäevast punktisüsteemi] väga keeruline mõista, kuid vähemalt on see eemaldanud pühapäevase kruiisimise.

Pealtvaatajatel, kes rallit vaatama tulevad, on ju pühapäev vaba päev, kuid omal ajal ohverdasid nad selle ainult selleks, et näha sõitjaid niisama kulgemas: see oli meie spordi suurim probleem, mis vajas muutust.

Nüüd on meil see muutus ja uus suund olemas. Ma ei soovi öelda, kas minu ettepanek või praegune ettepanek oli õigem, kui vähemalt on see muutus sporti aidanud,» sõnas Capito.