Hyundai kummutas Tänaku Rally Estonia avarii vandenõuteooriad

Sotsiaalmeediat ja erinevaid foorumeid lugedes on selge, et fännid peavad kõige tõenäolisemaks avarii põhjustajaks mingit tehnilist riket. Küll on õnnetuse videoid krutitud üht ja teistpidi, küll analüüsitud igat kaadrit ja fotot ning jõutud järeldusele, mis ikka tegelikult juhtus.