AMETLIK Rauno Sappinen liitus taas FC Floraga

FC Flora peatreener Norbert Hurt sõnas: «Rauno Sappineni liitumine meiega annab meeskonnale olulist ründejõudu juurde. Rauno on küll pikalt jalgpallist eemal olnud, kuid usun, et seda näljasem ta on. Lisaks sellele, et tegemist on kogenud ründajaga, toob Rauno meeskonda juurde vajalikku professionaalsust ja kvaliteeti.»