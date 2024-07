Eesti Olümpiakomitee premeerib juunioride EMil kuldmedali võitnud Eneli Jefimovat

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa kiitis Jefimovat vapustava hooaja eest. «Eneli on sellel hooajal näidanud, et ta on Euroopa parim nii juunioride kui ka täiskasvanute seas. Edu ja tuult tiibadesse ka peagi algavatel olümpiamängudel. Loodame, et sinu unistused täituvad,» ütles Sõõrumaa.