Laskesuusatamise maailmameister murdis käeluu

Arvatakse, et neljakordse maailmameistri taastumisprotsess kestab neli kuni viis nädalat. Tandrevold kannab nüüd kipsi ja seejärel paigaldatakse talle lahas. See tähendab, et suur osa traditsioonilisest ja planeeritud suvisest treeningprogrammist tuleb nüüd ära jätta.

Tandrevold ise ütles pressiteate vahendusel: «Kukkusin võistluse ajal ja märkasin, et minu käega on midagi valesti. Selgus, et mul on luumurd. Nüüd on käsi kipsis.»

Laskesuusatamise rahvusmeeskonna mänedžer Per Arne Botnan ütles, et tema arvab, et kukkumine laskesuusataja järgmisele hooajale suurt mõju ei avalda. Mehe sõnutsi tuleb järgmistel kuudel treeningutele lihtsalt loovamalt läheneda.

Lõppenud hooajal võitis Tandrevold naiste sprindi arvestuses väikese kristallgloobuse ning naiste MK-sarja üldarvestuses saavutas ta kolmanda koha. Tandrevold on laskesuusatamises neljakordne maailmameister.