Portaal: Neuville ei stardi Leedus ilmselt Tänaku avarii tōttu

Hyundai ralliäss Thierry Neuville rääkis juuli alguses oma soovist osaleda rohkematel rallivõistlusel, et valmistuda eelseisvateks MM-etappideks Lätis ja Soomes. Sarnase võimaluse on Hyundai andnud Ott Tänakule ja Andreas Mikkelsenile, kes said osaleda vastavalt Rally Estonial ja Itaalias Alba rallil.

Nüüd on aga selgunud, et Neuville`i sellel nädalavahetusel ikkagi stardis ei näe. Portaali DirtFish arvates on tõenäoline, et belglase mitteosalemine on seotud Ott Tänaku karmi avariiga möödunud nädalavahetusel toimunud Rally Estonial. Väidetavalt pidi Neuville Leedus startima just selle autoga, millega Tänak mitu korda üle katuse käis.