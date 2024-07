Jooksed kaks miili ja jõuad Wimbledoni veerandfinaali? Läti esireket Jelena Ostapenko tegi selle võimalikuks!

Edu saabus varakult, kuid Ostapenko karjääri on saatnud ebastabiilsus ja seetõttu pole rohkem suuri võite seni tulnud. Ent pole välistatud, et juba käesoleva nädala lõpuks on teine suur karikas käes.

«Mängin agressiivselt, mängin oma mängu. Naudin seda varasemast rohkem. Arvatavasti olen muutunud enesekindlamaks ja saanud küpsemaks, eriti sel turniiril. Suures plaanis tean, mida pean tegema, ja teen seda päris hästi, eriti otsustavatel hetkedel. Teen samu asju, mida varemgi, näiteks kui võitsin Prantsusmaa lahtised, siis, kui olin maailma esikümnes,» selgitas Ostapenko pressikonverentsil. Praegu asub ta edetabelis 14. kohal.

Ostapenkole öeldi, et ta mängib väga riskeerivas stiilis ja küsiti, kas ta ei karda eksida? «Mul on võime lüüa palli tugevalt, seega miks ma ei peaks seda kasutama?» vastas meie lõunanaabrite esindaja laialt naeratades küsimusega.

«Ma lihtsalt löön, ma ei muretse, kas see läheb sisse või mitte. Kui ei õnnestu, siis valmistun järgmiseks löögiks.»

Lisaks nimetas Ostapenko Wimbledoni eriliseks paigaks, sest kümne aasta eest võitis ta seal juunioride turniiri. «Mulle väga meeldib siin mängida, atmosfäär on ülejäänud Suure slämmi turniiridega võrreldes täiesti teistsugune. Arvan, et iga mängija unistab Wimbledonis võitmisest. Nõnda minagi, sest juunioride klassis juba kogesin siin võidumaitset – võib-olla seepärast toetab publik mind siin nii hästi. Olen alati just siin tahtnud mängida oma parimat tennist ja võita ka täiskasvanute turniiri.

Tunnen, et olen seni hästi mänginud ja loodetavasti suudan samal moel jätkata. Olen treeningutel alati hästi mänginud ja tahtsin seda tunnet võistlusmängudesse üle kanda. Siin on see õnnestunud.»

Kolmapäeval peetavas veerandfinaalis kohtub Ostapenko maailma edetabelis 32. kohal asuva tšehhitari Barbora Krejcikovaga.