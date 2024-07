Kalev/Cramo täiendas ridu Eesti korvpallisõpradele tuttava mehega

Eesti publikule on Kovalov eelkõige meeles möödunud hooaja Viimsi meeskonnast, kus ta sai 19 mänguga kirja keskmiselt 18,3 punkti ja 9,3 lauapalli. Detsembris püstitas Kovalov Valmiera GLASS VIA vastu ka karjääri rekordid nii punktides (32) kui ka lauapallides (18).

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula kommenteeris uut mängumeest klubi kodulehel järgmiselt: «Kovalov on eelmisest hooajast tuttav mees. Tegemist on mitmekülgse eesliini mängijaga, kel on hea liikuvus ja oskused perimeetril ning piisavalt juba kogemusi erinevates liigades. Usun, et kui saame ta füüsiliselt varasemast veel paremasse vormi, siis võib Artem väga suureks abiks olla kõikides liigades, kus mängime.»