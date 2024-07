Hispaania staarmängija teade tekitas meedias suure kära

Aftonbladet teatab, et Morata abikaasa Alice Campello on nüüd oma mehe kohta öeldud kriitika suhtes sõna võtnud.

«Mõelge kõigile isadele, emadele, naistele ja lastele, kes neid vastikuid kirjutisi lugesid. See ajakiri on vaid üks näide teiste seas,» kirjutab ta oma Instagrami kontol.

«Mind häirib see, et selle asemel, et üht oma mängijat toetada, üritavad nad teda halvustada. Kuidas see teie arvates tundub inimesele, kes teeb kõik oma riigi heaks? Mida soovite selle artikliga saavutada? See ainult suurendab viha,» räägib Campello.