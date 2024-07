Vingegaard sai Tour de France'il esimese etapivõidu

🏆 Jonas Vingegaard wins an epic stage in Le Lioran! 🏆 Jonas Vingegaard remporte une étape magnifique au Lioran ! #TDF2024 pic.twitter.com/qE83eNQrJ3

Üldarvestuses jätkab liidrina Pogacar, teisel kohal on Evenepoel, kelle vahe liidriga on üks minut ja 6 sekundit. Evenepoeliga lõpetas täna ka Primož Roglic (Red Bull - Bora-Hansgrohe), kes jätkab ka kokkuvõttes neljandana. Vingegaard on kolmas, kaotades liidrile minut ja 14 sekundit.