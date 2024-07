Mida kujutab endast Jaapani liiga, kuhu ilmselt siirdub Kotsar? See areneb ülimalt tormiliselt!

Loodi korralik liigastruktuur (kolm tugevusastet, iga divisjoni nõrgimad langevad allapoole ja parimad tõusevad ülespoole), aga enim panustati meelelahutusele. Jaapanlased ei pelga õppida parimatelt ehk NBA-lt. Tuled-viled, tantsutüdrukud, poolajamängud, maskotid. Väga suur roll on sotsiaalmeedial, erinevalt jalg- ja pesapallist on väga paljud fännid noored ja naised. Tehti kõik nii, nagu on NBAs.

Samuti on oluline see, millist korvpalli mängitakse. Aimu võis saada juba riigi koondise esitusest MMil: see oli kiire ja ründav. Samamoodi mängitakse ka B.liigas ning niisugune korvpall meeldib rahvale. Tegemist on NBA-liku korvpalliga, kus on koos segu Aasia tähtedest, keda toetavad mitmed ka NBAst läbi käinud mehed. Euroopas, sealhulgas Euroliigas mänginud korvpallureid on juba rohkem, samuti on esindatud tugevad Austraalia ja Uus-Meremaa.

Kokkuvõte B.liiga viimase hooaja otsustavast mängust, kus Hiroshima Dragonflies alistas Ryukyu Golden Kingsi.

Esimesed NBA-mehed lisasid veelgi hoogu

Igasse klubisse tohib kuuluda kuni kolm välismängijat, kellest väljakul tohib korraga viibida kaks. Lisaks on igale klubile lubatud üks naturaliseeritud või teatud Aasia riigi (neid on 13) kodakondsusega mängija, kel väljakul viibimise piirangut pole. Võõrmängijate limiit jätab piisava arenemisvõimaluse kohalikele mängijatele, samas suudab 3+1 välismaalast meeskondade esitusi oluliselt mõjutada.