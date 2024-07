AMETLIK Maik-Kalev Kotsar siirdub Jaapanisse

Juba mõnda aega on ringi liikunud kõlakad, et Eesti korvpallikoondislane Maik-Kalev Kotsar jätkab karjääri Jaapanis. Nüüd on Kotsari uus koduklubi Yokohama B-Corsairs nii koduleheküljel kui ka sotsiaalmeedias teada andnud lepingu sõlmimisest Eesti koondislasega 2024/25 hooajaks.