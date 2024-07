Pariisi paraolümpiamängudele läheb Eestist neli sportlast

«Hea meel on lähetada Pariisi paraolümpiamängudele neli tublit ja teotahtelist Eesti parasportlast. Soovin neile palju edu, häid tulemusi ja imelisi hetki! Eelmiste suveparaolümpiamängudega võrreldes on koondise koosseis optimaalne, ehkki hinges soovinuks veel paari Eesti parasportlase osalemist,» Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm pressiteate vahendusel.