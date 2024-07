Järgmine pusletükk paigas: Kalev/Cramoga liitub lätlane Anrijs Miška

«Miškat tahtsin Kalev/Cramosse tuua juba eelmisel suvel, aga ta valis õpingud ja mängimise Itaalias. Ta tegi sealses esiliigas korraliku hooaja, sai piisavalt minuteid ja on täna meiega liitumiseks kindlasti paremini valmis. Miška on väga tark mängija, kes mängib meeskonnale, aga kellel on võimeid palju enamaks, kui olla lihtsalt rollimängija,» sõnas Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula mängija valikut kommenteerides.