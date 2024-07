Ott Tänak: Poolas ei suutnud me katkestamise järel oma täit potentsiaali näidata. Loodetavasti läheb Lätis sujuvamalt

«Mulle meeldivad seda tüüpi teed. Kuigi olen seal varem võistelnud, siis sellest on möödunud juba üle kümne aasta,» sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel eesootava Läti ralli kohta.

«Teed on väga sarnased Poolaga, kus meil oli väga edukas pühapäev. Pinnase poolest võib Läti teid võrrelda ka Eesti omadega. Poolas ei suutnud me reedese katkestamise järel oma täit potentsiaali näidata. Loodetavasti tuleb Lätis sujuvam ralli. Keeruline on öelda, mida nädalavahetuselt oodata võib, aga püüame Lätist maksimumi võtta,» lisas Tänak.