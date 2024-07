Inglismaa jalgpallikoondise superstaar peab operatsioonile minema

Hispaania väljaanne Relevo teatas, et Bellinghami koduklubi Madridi Real kaalub oma tähtmängija õlaoperatsioonile saatmist, sest jalgpalluril on EMi mängude ajal olnud valu õlas. Peale noa alla minemist jääks ta vähemalt kaheks kuuks jalgpalliväljakult kõrvale. Operatsioon ei ohusta mängija eelseisvat EM-finaali, sest Real teeb otsuse alles pärast turniiri.

Bellingham vigastas end novembris, kui ta kukkus oma õlale. Inglane jäi esialgu paariks mänguks eemale. Bellinghami pikaajalised probleemid õlaga on tekitanud Madridis vastuolusid. Operatsiooni pooldajate arv on aasta jooksul kasvanud, sest valu õlas on Bellinghami jätkuvalt vaevanud.