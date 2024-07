Jakob Ingebrigtsen jooksis Euroopa rekordi

23-aastane Ingebrigtsen parandas enda nimel olevat rekordit 3:26.73-ni. Tema varasem rekord oli 3:27.14, mis on joostud eelmise aasta juulis.

«1500 meetril on mõned piirid. (Alla) 3.27 esimest korda – see on haige,» kommenteeris Ingebrigtsen intervjuus Norra ringhäälingule NRK.