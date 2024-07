Steiner Hamiltoni siirdumisel Ferrarisse: see on Lewise jaoks väljakutse

«Ma olen üsna kindel, et tal on endiselt võidutahe ja ilmselgelt järgmisel aastal Ferrarisse siirdumine mõjub hästi. Ma arvan, et Lewis saab survega väga hästi hakkama. Ta on oma elus nii palju saavutanud, et temast on saanud spordi ikoon,» rääkis Steiner.

«Ta otsustas sinna minna. Ta on seitsmekordne maailmameister, tal pole vaja midagi tõestada. Arvan, et ta ei vea Ferrarit alt. Nad on pikka aega püüdnud maailmameistritiitlit võita,» rääkis endine Haasi tiimipealik.

«See on Lewise jaoks väljakutse. Ja me kõik teame, et tal on Frederic Vasseuriga väga head suhted, see on üks põhjusi, miks ta sinna läks,» vahendab Racingnews365 Steineri sõnu.

Hamilton võitis hiljutise Briti GP etapi. See oli talle kolme aasta jooksul esimene võit.