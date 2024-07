Surmavalt haige Sven-Göran Eriksson saatis Inglismaa koondisele liigutava sõnumi

Ravimatut vähki põdev Rootsi treener usub meeskonda ja ütleb, et Southgate on Inglismaa koondise parim treener pärast lahkunud Alf Ramseyt. Ramsey oli meeskonna treener, kui Inglismaa viimati 1966. aastal maineka turniiri võitis.

«Inglismaa koondise treeneri töö toob endaga kaasa surve. Kuulete palju Alf Ramsey meeskonna kangelastest ja te teate, et teilt oodatakse aastatepikkuse ootuse lõpetamist. Kõik 13 treenerit alates Ramseyst on seda tundnud. Keegi pole oma ülesandega hakkama saanud, kuid Southgate on saanud nendest kõige paremini hakkama,» kirjutab Eriksson.

Eriksson rõhutab, et pühapäeval mängitav EM-finaal on kõigile inglastele väga oluline. Inglismaa koondisel on võimalus inspireerida riigi järgmist põlvkonda, kuid see ülesanne pole kerge.