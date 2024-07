VIDEO Suure Soome vutiklubi staadion langes tuleroaks. «Kõik läks.»

«Just vaatasin: kui tore, kuidas lapsed mängivad. Nüüd on hoonest ja tribüünist järel ainult varemed. Maailm on vahel väga julm,» ütles ajalehele Ilta-Sanomat Gnistani tegevjuht Ilkka Vanala.

Terve klubi on šokis. Tuli võttis Helsingi äärelinnas Oulunkyläs asuval Mustapekka staadionil võimust ööl vastu laupäeva. Hommikul kogunes klubi juhtkond kriisikoosolekule. Vastuseid on esialgu vähe.

Hurjalta näyttää. Siellä on tuhoutunut ihan kaikki. Varusteita, seuran historiaa… ja tuskin tuossa kuumuudessa uusittu alustakaan on selvinnyt ilman vaurioita. #Veikkausliiga https://t.co/A98zxv293f pic.twitter.com/iNnSyRmLjx

«Keskendume kõige tähtsamale. Milline on juhtunu majanduslik mõju, kuidas on lood kindlustusega, kuidas klubi töös hoida? Teeme ellujäämisplaani,» seletas Vanala.

Gnistani meeskond tõusis just tänavuseks hooajaks Soome meistriliigasse, naised mängivad tugevuselt teises liigas ning klubil on ka palju noortegruppe. «Põhiline on küsimus, kuidas noorte ja esindusvõistkondade tööd jätkata. Hea on asjaolu, et tulekahjus ei saanud keegi kannatada, kuid terve põhitribüün ja klubiruumid põlesid maha. Riietus- ja varustuse ruumid, kõik muu. Ühtegi särki ei jäänud alles. Dressid, särgid, pallid, hooldusvarustus... Kõik läks. Meil pole enam massaažilauda, jõusaali, mitte midagi.