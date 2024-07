Eesti rekordiomanik: jätan oma olümpiaunistusega hüvasti

Olen sellele spordialale pühendunud 6. klassist saati, rohkem kui 21 aastat. See on andnud mulle uskumatuid väljakutseid, vapustavaid sõpru ja palju muud. Sport võib tõeliselt muuta inimese elu, õpetab distsipliini, vastupidavust, meeskonnatööd, hindama rasket tööd. See on andnud ka ühtekuuluvustunnet. Tänan teid kõiki, sest olete andnud mulle jõudu!