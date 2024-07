Eesti korvpallinoored tegid Leedule tuule alla

Kohtumine leidis aset eile. Mäng oli eestlaste kontrolli all kõik 40 minutit ning vastaseid ei lastud kordagi isegi juhtima.

«Mängijad näitasid täna sisu. Tuleb kiita kogu võistkonda hea võitluslikkuse eest. Võttes arvesse seda, et suuremalt jaolt koosneb meie võistkond aasta noorematest mängijatest, siis emotsionaalselt oli see võit väga vajalik. Töötame edasi ja homme on meil tulemas väga raske mäng agressiivse Iisraeliga,» rääkis peatreener Martin Rausberg mängujärgselt.