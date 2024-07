Eesti korvpallinoored lõpetasid Balti matši kummaliselt

«Natukene on kahju mängu lõpust, sest juhtisime matši suurema osa ajast. Meil oli endal võimalus see mäng ära otsustada, kuid kahjuks me seekord ei tabanud. Aga tuleb kiita kogu võistkonda. Teadsime, et Iisrael on väga agressiivne – olime selleks valmis ja võitlesime lõpuni. Kokkuvõtteks väga vajalik turniir nii meile, treeneritele, kui ka mängijatele,» võttis koondise peatreener Martin Rausberg päevad kokku.