Kalev/Cramo sai paika juba üheksanda pusletüki

Olen ka varem peatreener Heiko Rannula käe all Pärnus mänginud ning tean, kui professionaalse treeneriga on tegu ja mida ta minult väljakul ootab. Soovin edasi areneda ning trennides ja mängudel endast kõik anda. Loodan pakkuda fännidele võitluslikku korvpalli nii eurosarjas kui ka Eesti-Läti liigas,» sõnas 200 cm pikkune Suurorg klubi pressiteenistusele.

Rannula arvab, et Suurorule oli eelmine hooaeg TalTechis väga kasulik: «Ta sai olla liidrirollis ja seetõttu kandis mängudes palju vastutust. Viimase paari hooajaga on ta füüsiliselt tugevamaks läinud ja nüüd on õige aeg ennast samm kõrgemal proovile panna.

Ootused on kindlasti nii mängijal kui klubil suured, aga Kasper on veel arenev mängija, kellel lagi pole kindlasti käes. Mul on väga hea meel, et saime tagaliini selliste mõõtude ja võimetega mängija juurde.»