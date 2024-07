VIDEO Avariist tervenenud Ogier istus taas ralliauto rooli

Ogier lendas Poolast koju päev enne võistluse algust ning postitas sotsiaalmeediasse foto, kus oli näha, et ta kandis ennetusabinõuna kaelatuge. Tol hetkel polnud veel teada, kas Ogier on võimeline startima ka järgmisel, Läti MM-etapil.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala sõnas pärast Poola võidukihutamist, et prantslast ootab kodumaal ees täiendav tervisekontroll, mis selgitab välja tõe.

Ent kuivõrd oma silm on kuningas, veendusid nädalavahetusel soomlased selles, et Ogier on ikkagi täie tervise juures ning võimeline ralliautot ja selle tekitatavaid G-jõudusid ohjama.