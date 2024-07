EM-piletit jahtivat Eestit ootab ees keeruline ülesanne

Koondise peatreener Alar Rikberg rääkis, et augustis algav valikturniir on ülekaalukalt viimaste aastate raskeim. Foto: Martin Pedaja

EM-valiksari koosneb kokku seitsmest alagrupist: igas kolm võistkonda ehk kokku 21 tiimi, kellest finaalturniirile on asja 12. Nõnda ei pruugi Rikbergi sõnul ainult Iisraeli üle mängimisest meie jaoks piisata.

«See sõltub sellest, mis juhtub teistega. Seal on alagruppe, kus on üks väga selge autsaider, kes väga suure tõenäosusega midagi ei võida. Esimene eesmärk on EMile kvalifitseeruda ning eestlaste enda käes on see, et asi ei läheks matemaatika peale,» ütles ta.

Suur hoop koondisele on diagonaalründaja Oliver Venno puudumine, kellele seadis piirangud kehtiv leping Katari klubiga. Nimelt algab sealne hooaeg juba augustis ja eestlane peab 20. juulil leivaisa juures olema.

«Väike lootus on, et Venno mingiteks mängudeks Katarist siia lubatakse,» avaldas siiski Rikberg. «Ta mängib sellises liigas, mis üldistele reeglitele ei allu. Tegelikult peaks olema koondiseaken ja mängijad peaksid olema vabad kasutamiseks. Aga täiesti mõistetav on ka see, kui tema leping ja klubikarjäär sõltub sellest, et ta on Kataris, siis ei ole meil mingilt võimalust tema sinna minekut keelata.»