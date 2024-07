NBAst unistav Henri Veesaar loodab teha hea hooaja ja end drafti kirja panna

Suur kaalu lisandumine on mõnelgi mehel kippunud viset rikkuma. Veesaar raputab pead ja usub, et temaga on just vastupidi: «Olen terve aasta trenni teinud. Viskeliigutus on teistsugune, muutsin seda, aga kindlasti viskan paremini kui varem! Tänu sellele kukuvad kolmesed paremini.»