Inglismaal pandi liikvele spekulatsioon, mis paneb iga vutifänni suu vett jooksma

Just nimelt tagasiastumist, sest 53-aastasel Southgate'il on Inglismaa alaliiduga kehtiv leping. Tõsi, kontrahti aeg saab ümber tänavuse aasta detsembris, seega oleks sealsetel vutijuhtidel võimalik võrdlemisi hõlpsalt juhendajat taandumisele survestada või siis lihtsalt pool aastat oodata, et see lüke jõuga ära teha.

Esialgsete märkide kohaselt kaldub Inglismaa jalgpalliliit aga hoopiski Southgate'iga lepingu pikendamise poole, sest tema juhendamisel on inglastel ette näidata - seda nüüd siis kronoloogiliselt - MMi veerandfinaal, EM-finaal, MMi poolfinaal ja EM-finaal.

Ükski teine loots pole Inglismaad neljal järjestikusel suurturniiril nõnda hästi juhendanud, kuid seegi pole kõigi jaoks piisav. Näiteks Inglismaa koondise omaaegne ründelegend, praegu vutieksperdina tegutsev Gary Lineker on resoluutselt seda meelt, et Southgate'i aeg on ümber saanud.

«Usun, et ta oli [omal ajal] õige inimene, et koondis kokku tuua ja ühte moodi hingama panna, kuid praegu on aeg minna modernsema ja ründavama stiili peale. Leian, et see aeg, kui edu tuli vaid kaitsva lähenemisega, on lihtsalt ümber saamas,» selgitas Lineker.

Southgate ise ei soovinud enda tulevikku pärast finaalikaotust kommenteerida. «Praegu pole õige aeg sellest rääkida. Ma pean rääkima õigete inimestega ja andma endale natuke aega,» sõnas ta telekanalile ITV.

Ent üks asi on Southgate'i (võimalik lahkumis)otsus, teine temale asendaja leidmine. Kui 53-aastane loots taanduks, siis kes võiksid koha üle võtta?

Kuivõrd alaliit tahab ametis näha inglast, peetakse tõenäoliseimaks kandidaadiks Graham Porterit, kes tegi omal ajal Brighton & Howe Albionis küll vägevat tööd, kuid Londoni Chelseas seevastu põrus.

Linekeril oli Inglismaa vutijuhtidele aga teistsugune soovitus: tänavuse hooaja järel Liverpooli peatreeneriameti maha pannud Jürgen Klopp. «Kloppil pole ju hetkel tööd. Ja ta on saanud juba väikese puhkuse,» sõnas ta ning pisendas ka tõsiasja, et tegemist on sakslase, mitte inglasega.

«Ega ta päris sakslane enam pole, kui aus olla, kõigest pool-sakslane, sest ta on nii kaua juba Inglismaal elanud,» viitas Lineker nõnda Klopi üheksa-aastasele Liverpooli perioodile.