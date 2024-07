Koondisega tööd alustanud Rannula mõtleb juba sügistalve tähtsatele mängudele

Esmaspäeva lõuna ajal müttas Audentese saalis tosin meest. Tänaseks kohtumiseks Jaapaniga läheb Helsingisse 14 mängijat. Osa tuumikust on puudu, aga kõik peale Drelli ja Kriisa liituvad peagi. Siiski märgib Rannula, et 27. juuli mängule Ukrainaga minnakse pigem enam-vähem samade jõududega nagu Soome (lisaks Drellile ja Kriisale puuduvad seal Maik-Kalev Kotsar, Sander Raieste, Kristian Kullamäe, Siim-Sander Vene).

Pariisi olümpiaks valmistuva Jaapani selge soov on võimalikult vähese info läbi tilkumine mängu kohta. Asja sees olija ehk Eesti koondis saab Rannula sõnul aga kindlasti suurepärase kogemuse, sest mängida saab tavapärasega võrreldes täiesti teistsuguse stiiliga vastasega, kus on ka NBA kvaliteeti.

Üksteist päeva hiljem Ukrainaga tuleb juba tavaline sõprusmäng. «Meil on piisavalt vihaseid noori vendi, 12-13 meest, kelle koondisekogemus on väiksem ja kes tahavad minuteid saada. Vanemaid mängijaid pole mõtet lõhkuma hakata. Aga praegu ma veel ei ütle, kes Ukraina vastu on koosseisus ja keda pole,» lausub Rannula rahulikult.

Ta nendib, et nullist koondisega töö alustamine olnuks väga keeruline, ent ta saab toetuda neljale Toijala kõrval oldud aastale. Koondisetreeneri töö erineb klubitreeneri omast olulisel määral, Rannula hinnangul sobib see paremini vanematele ja kogenumatele juhendajatele.

Ta lisab: «Kõige rohkem kartsin seda, et koondise peatreenerina oled sa pooleldi treener ja pooleldi poliitik. Pool tööd on läbirääkimine ja muud sellised teemad – kellel on millised plaanid, kas, millal ja kui kauaks keegi saab tulla. See on kõige suurem muutus, niisugust igapäevast juttu on päris palju ja harjun sellega. Klubihooaja jooksul peab selleks olema eraldi inimene, nagu tegi seda Jukka, aga sinna jõudmisega läheb veel aega ja asjaga tegeletakse.»