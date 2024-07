Keila KK palkas esimese mängija

Andres Sõbra juhendatav Keila Korvpallikool teatas juunis, et 2024/2025. aasta hooajal jätkatakse mängimist Eesti-Läti Korvpalliliigas ning Eesti meistriliigas. Meeskonna komplekteerimine on käimas ning esimese lülina avalikustati Patrik Peemoti liitumine.

«Patriku puhul on tegemist väga füüsilise mängijaga, kelle töötahe ning kohusetundlikkus on märkimisväärsed. Usun, et tema füüsilisus annab kindlasti meie meeskonnale palju juurde ning teda ootab suur tulevik,» sõnas meeskonna peatreener Andres Sõber.

Peemot on Eestis esindanud Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskonda ning Itaalias Livorno Don Boscot. Tema ootused on Keila meeskonnaga liitumisel suured. «Olen varasemalt peatreener Andres Sõbraga kokku puutunud ning tean, millised ootused tal mängijatele on. Kõige rohkem ootan pingelisi ja võitluslikke mänge, et areneda nii meeskonna kui mängijana,» lausus Peemot.