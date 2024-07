Legendaarne Saksamaa jalgpallur tõmbas koondisekarjäärile joone alla

34-aastane Müller teatas sotsiaalmeedias, et otsustas koondisekarjääri lõpetada. «Kodumaa esindamine on mulle alati uhkust toonud. Tähistasime koos ja poetasime koos pisaraid,» sõnas ründaja.

Saksamaa jalgpallikoondise direktor Rudi Völler ütles, et Müller on asendamatu. «Tema väärtust Saksamaa jalgpallile ei saa mõõta. Olgu see siis Müncheni Bayern või Saksamaa koondis, ta on andnud igale meeskonnale näo, iseloomu ning suurepärase ründaja,» märkis Völler.