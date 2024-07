Kergejõustikutäht jagas fännidele rõõmusõnumit

Nädal aega tagasi pidi kõrgushüppaja osalema Ungaris Szekesfehervaris toimunud võistlusel, mis on World Continental Touri etapp. Ta pidi võistlusest loobuma, kuna soojendusel tundis ta valu tagareies. «Loodan, et see ei ole midagi tõsist, aga tõde on see, et 30 päeva enne olümpiat on isegi väike probleem tõsine,» märkis Tamberi.