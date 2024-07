Tänaku boss tegi Läti MM-ralli eel olulise märkuse

Tulevase Läti MM-ralli suurimad favoriidid on Kalle Rovanperä ning Ott Tänak. «Läti ralli on hooaja eelmiste võistlustega võrreldes erinev. Hea ettevalmistus on edu võti,» ütles Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul väljaandele rallit.fi.