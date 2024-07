Peatreener Kapper: peame naiste jalgpalli rohkem panustama ja veelgi enam töötama

«C-liigas on naiskondade tase suhteliselt ühtlane. Armeenia ja Kasahstan on käesolevas tsüklis saavutanud mitu võitu. Kõik panustavad naiste jalgpalli. Peame samuti tegema omad sammud, panustama ja veelgi enam töötama, et suuta püsida teistega konkurentsis. Määrav on treeningukeskkond, kus mängijad viibivad,» tõdes Kapper.

Väravaolukorra kohta andis ta mõista, et see tuli puhtalt ründajainstinktist: «Nägin, et Liisa [Merisalu] hakkab peale lööma ja mõtlesin, et äkki see pall põrkab kusagilt tagasi. Nii läkski.»