Mārtiņš Sesks saab esimest korda startida kodumaal toimuval MM-etapil ja seda Rally1-autoga. Milleks on ta pärast suurepärast debüüti Poolas võimeline nüüd?

Postimehe rallisaade «Parc Fermé» keskendus esmakordselt Lätis toimuvale MM-rallile. Kohaliku mehe Mārtiņš Sesksi kasuks räägivad tuttavad kiiruskatsed, millest üks möödub ka tema vanaema talu juurest. Samas on katsetest keeratud kokku korralik soust, mis meenutab megamixi ja üks asi on lõunanaabrite WRC etapi juures mannetu. Mis täpselt, kuula juba saatest. Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Head kuulamist!