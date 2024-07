Drelli visketabavus jäi tagasihoidlikuks, Bulls kaotas

Bullsi ja Pistonsi kohtumise näol on tegemist legendaarse vastasseisuga 1980. aastate lõpust ja 1990-ndate algusest. Siis läksid need meeskonnad play-off'is neljal korral järjest vastamisi ning just Pistons seisis esialgu Michael Jordani ja Bullsi teel meistritiitlile. Aastatel 1988-1990 jäi peale Pistons, 1991-l aga Bulls Idakonverentsi finaalis juba 4:0 ning võitis sealtpeale kolm meistritiitlit järjest ja hiljem veel kolm tükki aastatel 1996-1998. Nood kuus korda ongi jäänud ainsateks, mil Bulls on tulnud NBA meistriks.