Belgia meister Matthias Tass: suvel tuleb individuaalset tööd teha, siis saad paremaks

Pärast juunis lõppenud hooaega puhkas Tass kümmekond päeva USAs, külastades ka oma endise ülikooli Saint Mary’s rahvast. «Pärast seda olen pannud täie rauaga: nii individuaalselt kui ka oma treeneri Sixten Tomingase kui ka koondisega,» tutvustas Postimehega vestelnud Tass suviseid tegemisi.

Viimasel viiel aastal on minu suved olnud sisuliselt voodis lamamised, sest küll on katki olnud põlved, küll selg. See on nüüd esimene suvi, kus saan tõsiselt enda kallal tööd teha. Korvpallur Matthias Tass

Ta jätkas: «Neljast USAs ülikoolis oldud aastast on mulle sisse jäänud põhimõte, et suvi on aeg, kus tehakse individuaalset tööd, suvekuud on need, kus saad paremaks. Viimasel viiel aastal on minu suved olnud sisuliselt voodis lamamised, sest küll on katki olnud põlved, küll selg. See on nüüd esimene suvi, kus saan tõsiselt enda kallal tööd teha. Varem käis liigeste ja lihaste taastumine vigastustest.»

25-aastase Tassi sõnul on tervis praegu igati kombes. «Hea on lõpetada hooaeg niimoodi, et ei pea minema kuhugi operatsioonilauale. Hea tunne on!» rõõmustas ta südamest.

«Praegu saab koondisega trenni teha ning pärast seda alustan uuesti individuaalset programmi, et ehitada hooaja alguseks hea põhi alla. Millalgi augustis lähen Belgiasse tagasi.»