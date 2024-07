Gareth Southgate'i pärand Inglismaa koondisele on olnud suurem kui ükski võitmata trofee

Praegu pole veel teada, kes võtab üles Inglismaa jalgpallikoondise tüüri. Küll aga sahistatakse, et pika pausi järel pööratakse pilgud välismaalase poole.

Viimati kasutati võõra teeneid tosin aastat tagasi, kui ametis oli itaallane Fabio Capello. Sajandivahetuse järel püsis pukis rootslane Sven-Göran Eriksson.

Nüüd on sihik seatud kõige teravama tipu suunas. Inglismaa meedia väitel on kohalik alaliit jõudnud suusõnalisele kokkuleppele hispaanlase Pep Guardiolaga, kes kõige muu hulgas võitnud Meistrite liiga nii Barcelona kui ka Manchester Cityga. Neist viimasega kaasnebki väike «aga.»

Üks aegade edukamaid treenereid tahaks lõpetada veel ühe hooaja klubirindel. Nõnda saaks ta Inglismaa koondise etteotsa asuda alles aasta pärast. Kuuldavasti ollakse selleks aga valmis, seniks juhendaks meeskonda ajutine pealik.

🚨🚨| NEW: The FA want to appoint Pep Guardiola and are willing to wait for the Spaniard with his Man City contract ending in 2025.



That means they could appoint an interim England manager to replace Gareth Southgate.



[@MiguelDelaney] pic.twitter.com/uum3ljyVcs