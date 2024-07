VILLE ARIKE UEFA jagab kamaluga rahvaste sõpruse kohti. Eestis aga vaatavad südasuvel vastu täiesti tühjad vutiväljakud

Mis sellest, et Eesti ei suutnud Poolale konkurentsi pakkuda, aga võimalus anti, UEFA poolt oli see kaasamine! Finaalturniiril osales teatavasti 24 meeskonda, neist kolm selgus play-off’is. Et toda faasi alustas kaksteist meeskonda, sai neid kas otse EMile või vähemalt play-off’i 33 tükki. Kolm viiendikku UEFA 55 liikmest!

Üle 70 protsendi osalejatest pääseb finaalturniirile või play-off'i!

Aga, nagu öeldakse, pole see veel sugugi kõik. Järgmisel aastal peetava naiste EMi valiksarjas on see proportsioon veelgi võimsam. Otse on finaalturniirile pääsenud 9 naiskonda, play-off’is saab aga võimaluse veel 28! Ehk 51 alustanust (kolm väikest UEFA liiget ja Venemaa kaasa ei tee) on mängus veel 37, üle 70 protsendi! Olümpiamängudega seoses nimetab EOK spordidirektor Martti Raju niisugust kaasamist juba aastakümneid rahvaste sõpruse kohtadeks.