Rafael Nadal läks Rootsi treenima ja leidis kohe, mida kritiseerida

«Väljak peab hästi vastu, kuid läheb ülilibedaks, misjärel on teatud võtete rakendamisel raske tasakaalu leida,» kritiseeris Nadal mängupaika Aftonbladeti sõnul.

Hispaanlane pidi palju vaeva nägema selleks, et end väljakul mitte vigastada.

«Natuke kartsin teatud liigutusi teha. Ma pole harjunud sellistes tingimustes mängima. Tavaliselt, kui sajab, siis ei mängita üldse. Muidu on päikesepaisteline ja kuiv, siin on see teisiti,» nentis Nadal.