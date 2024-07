Sportlase sõlmitud leping OnlyFansiga on tekitanud palju probleeme

«OnlyFansiga sõlmitud lepingutesse tuleks suhtuda skeptiliselt seni, kuni sait on selgelt seotud pornograafilise sisuga,» ütleb spordiliidu esindaja Frida Blomgren.

«Pornograafilise sisuga seotud ja sellega raha teeniva platvormiga liitumine on vastuolus meie põhiväärtustega,» lisas Blomgren.

Spordiliit ütleb, et sportlased on eeskujuks eelkõige lastele ja noortele. OnlyFansi vanusepiirang on 18 aastat.