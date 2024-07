Mida oleks vaja Henri Drellil teha, et jõuda Bullsi põhirivistusse?

«Tal on selleks võimed olemas ja võrreldes eelmise aastaga palju soodsam positsioon praegu, kui vaadata, kes on klubi palgalehel ja kes pole,» arutles NBA ekspert Otto Oliver Olgo Postimehele antud intervjuus.

Kell tiksub väga halastamatult

Bullsi võistkonnas on vähem veterane ja kõik klubi suvised käigud näitavad selles suunas, et nad teevad noorenduskuuri. Tiim vahetas mulluse parima punktitooja DeMar DeRozani Sacramento Kingsi ning oma parima kaitsemängija Alex Caruso Oklahoma City Thunderisse. Lisaks lõppes leping ka keskmängija Andre Drummondiga. Kõik eelpool välja toodud mängijad on 30-aastased või vanemad. Klubiga on liitunud 21-aastane austraallasest tagamängija Josh Giddey, 2020. aasta draft'i kümnes valik Jalen Smith ning Dominikaani korvpallur Chris Duarte.

Henri Drell (number 0) on mitmekülgne mängija oma pikkuse ja füüsiliste omadustega. Foto: Windy City Bulls / Facebook

Arvestades Drelli vanust ning tema tugevamaid trumpkaarte, milleks on kaitse ja pallita mängimise oskus, siis eestlasel on korralikud šansid jõuda kunagi Bullsi põhirivistusse, kuid tal on selleks vaja veel tükk tööd teha.

«Drellil on vaja kõvasti vaeva näha oma viskega, mida ta ise ka teab. NBA on muutunud järjest viskepõhisemaks liigaks. Kui sul ääremängijana head kätt kaare tagant pole, siis on neetult raske üldse platsile saada. Kui ta vise muutub stabiilsemaks ning ta ei kaota ära oma trumpkaarte, perimeetri ja korvialust kaitset, siis tal on võimalus olemas,» märkis Olgo.