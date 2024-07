38-aastane Luka Modrić jätkab oma karjääri

Madridi Real teatas oma kodulehel, et 38-aastase poolkaitsja lepingut on pikendatud ühe aasta võrra ehk hooaja 2024/25 lõpuni.

Lisaks teatas Real, et Modrić on meeskonna uus kapten. Eelmine kapten, kaitsja Nacho siirdus hooaja lõpus kaheaastase lepinguga Saudi Araabia kõrgliigasse, kus ta mängib Al-Qadsiahi meeskonnas.

Modrić on Reali esindanud alates hooajast 2012/13. Ta liitus klubiga tulles Tottenhamist ja tema edu meeskonnas on olnud uskumatu. Horvaat on valgesärklaste ridades võitnud kokku 26 karikat. Nende hulgas on neli Hispaania meistritiitlit ja kuus Meistrite liiga võitu.